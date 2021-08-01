Anne cinnet geçirdi olan çocuklara oldu! Önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı

Özalp ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getiren anne, önce 3 çocuğunu 3. kattan attı. Ardından kendisi de atlayan anne ve 3 çocuğu ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Komşularının olayı fark etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaşları 10'dan küçük olan 3 çocuk ile annelerini ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırdı. Anne ve çocuklarının tedavileri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.