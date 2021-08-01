banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Konya’daki katliamın nedeni neydi?
Konya’daki katliamın nedeni neydi?
Erdoğan, Marmaris'te vatandaşlara çay fırlattı
Erdoğan, Marmaris'te vatandaşlara çay fırlattı
LİNEXPO 3-6 Ağustos'ta Eminönü'nde!
LİNEXPO 3-6 Ağustos'ta Eminönü'nde!
Fatih Altaylı: Doğa kendini kurtarır siz otel yapmayın yeter
Fatih Altaylı: Doğa kendini kurtarır siz otel yapmayın yeter

Anne cinnet geçirdi olan çocuklara oldu! Önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı

Van'da cinnet getiren bir anne, önce yaşları 10'dan küçük olan 3 çocuğunu sonra da kendisini 3. kattan aşağıya attı. Yaralanan anne ve çocukları hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Asayiş 01.08.2021, 12:30
Anne cinnet geçirdi olan çocuklara oldu! Önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı
banner502

Özalp ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getiren anne, önce 3 çocuğunu 3. kattan attı. Ardından kendisi de atlayan anne ve 3 çocuğu ağır yaralandı.

Anne cinnet geçirdi olan çocuklara oldu! Önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Komşularının olayı fark etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaşları 10'dan küçük olan 3 çocuk ile annelerini ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırdı. Anne ve çocuklarının tedavileri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Anne cinnet geçirdi olan çocuklara oldu! Önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı

Anne cinnet geçirdi olan çocuklara oldu! Önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı

Yorumlar (0)
29°
açık
banner501