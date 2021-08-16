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Ankara’ya şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ta icra edilen Pence-Şimşek Harekatı’nda Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan şehit düştü. Şehidin Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Asayiş 16.08.2021, 13:06
Ankara’ya şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ta icra edilen Pence-Şimşek Harekatı’nda Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan şehit düştü. Şehidin Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Ankara’nın Elmadağ ilçe nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu’nda şehit düştü. Yıldırım ve Güldeste Kaplan çiftinin 3 çocuğundan biri olan Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan’ın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.
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