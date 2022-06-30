Ankara’ya sağanak yağmuru getiren bulutlar görüntülendi

Ankara’ya öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar süren sağanak yağmuru getiren bulutlar kameralara yansıdı.

Ankara’da bir kişinin öldüğü, evlerin su bastığı, birçok aracın sular altında kaldığı sağanak yağmuru getiren bulutlar kameralara anbean yansıdı. Öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kentin merkezinde şiddetli bir şekilde hissedilen yağmurun metrekareye 10 ila 25 kg arası yağış düştüğü belirtildi. 1 kişinin öldüğü, çok sayıda evin, iş yerinin ve ekili arazinin zarar gördüğü yağmuru getiren bulutlar bir vatandaşın evinin balkonuna kurduğu kameradan an ve an kaydedildi.