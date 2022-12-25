Ankara’ya mevsimin ilk karı düştü

Ankara’da mevsimin ilk karı Kızılcahamam ilçesinde etkili olurken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Soğuk havanın etkili olduğu Ankara’ya bağlı Kızılcahamam ilçesinde, öğleden sonra kendisini gösteren kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Kızılcahamam’da kendisini kar yağışı olarak gösterirken, kartpostallık görüntüler oluştu.