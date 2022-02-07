Ankara’nın Polatlı ilçesinde feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı!

Ankara’nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1’i hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.