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İletişim Başkanı Fahrettin Altun:“Nasıl dünya 5’ten büyükse, siber dünyamız da 3-5 sosyal medya baronundan çok daha büyüktür”
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Asayiş 11.12.2021, 10:57
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.