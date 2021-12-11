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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Asayiş 11.12.2021, 10:22
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.