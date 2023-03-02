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İstanbul’da Avrupa Otoyolu Hadımköy bağlantı yolu üzerindeki bir otomobil firmasının yetkili servis binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesinde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesinde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
Asayiş 02.03.2023, 13:19
Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesinde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.