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Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesinde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesinde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Asayiş 02.03.2023, 13:19
Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesinde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesinde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

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