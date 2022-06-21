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Bakan Kasapoğlu: “Gençlerimizle aramızdaki muhabbet çok güçlü, gençlerimizle aramıza hiçbir şer ve fitne odağını sokmayacağız”
Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki Ankara Şeker Fabrikası’nda nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale için fabrikaya sevk edildi.
Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki Ankara Şeker Fabrikası’nda nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale için fabrikaya sevk edildi.
Asayiş 21.06.2022, 21:06
Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki Ankara Şeker Fabrikası’nda nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale için fabrikaya sevk edildi.