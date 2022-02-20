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Ankara’nın Altındağ ilçesindeki bir gecekonduda göçük meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı. Enkaz altında da kişilerin olabileceği ihtimali üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
Ankara’nın Altındağ ilçesindeki bir gecekonduda göçük meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı. Enkaz altında da kişilerin olabileceği ihtimali üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
Asayiş 20.02.2022, 13:19
Ankara’nın Altındağ ilçesindeki bir gecekonduda göçük meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı. Enkaz altında da kişilerin olabileceği ihtimali üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.