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Ankaralı sürücülerin karla imtihanı
Ankara’da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar
Asayiş 22.01.2022, 22:34
Ankara’da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar
Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini iyice arttırırken, sürücüler beyaza bürünen yollarda zor anlar yaşadı. Özellikle karla kaplanan rampalı cadde ve sokaklarda zeminlerin kayganlaşması nedeniyle birçok sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu kazalar kaçınılmaz oldu. Yetkililer, aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlara, trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olması uyarısında bulundu.