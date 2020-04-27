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Ankaralı sanatçıların balkon konseri kavgası

YAŞANAN OLAYLARDAN DOLAYI ÜZGÜN OLDUĞUNU BELİRTEN ANKARALI COŞKUN MAHLASLI COŞKUN DİREK İSE, VURULAN BURHAN GÜLALAN'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ. BUGÜNE KADAR KİMSEYE ZARAR VERMEDİĞİNİ VE KENDİSİNİN BİR SANATÇI KİMLİĞİ OLDUĞUNU İFADE EDEN COŞKUN DİREK, GÖNÜL İNSANI OLDUĞUNU, SİLAHININ DA SAZI VE SESİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ. VURULAN BURHAN GÜLALAN'IN KENDİSİNE SÜREKLİ AĞIR HAKARET EDİP, TEHDİT ETTİĞİNİ ÖNE SÜREN ANKARALI COŞKUN, "BENİ SÜREKLİ TAHRİK ETMEYE VE BENİM ÜZERİMDEN PRİM YAPMAYA ÇALIŞTI. BU KİŞİNİN BENİM ÜZERİMDEN PRİM YAPTIĞINI DELİLLERİYLE BERABER AVUKATIM ARACILIĞIYLA MAHKEMEYE SUNACAĞIZ. BENİM YAZDIĞIM ANKARA'NIN BAĞLARI YILLARDIR DİNLENİYOR. BUNDAN ÖTÜRÜ SÜREKLİ BİR HAZIMSIZLIĞI VARDIR" İFADELERİNİ KULLANDI.

Ankaralı sanatçıların balkon konseri kavgası

YAŞANAN OLAYLARDAN DOLAYI ÜZGÜN OLDUĞUNU BELİRTEN ANKARALI COŞKUN MAHLASLI COŞKUN DİREK İSE, VURULAN BURHAN GÜLALAN'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ. BUGÜNE KADAR KİMSEYE ZARAR VERMEDİĞİNİ VE KENDİSİNİN BİR SANATÇI KİMLİĞİ OLDUĞUNU İFADE EDEN COŞKUN DİREK, GÖNÜL İNSANI OLDUĞUNU, SİLAHININ DA SAZI VE SESİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ. VURULAN BURHAN GÜLALAN'IN KENDİSİNE SÜREKLİ AĞIR HAKARET EDİP, TEHDİT ETTİĞİNİ ÖNE SÜREN ANKARALI COŞKUN, "BENİ SÜREKLİ TAHRİK ETMEYE VE BENİM ÜZERİMDEN PRİM YAPMAYA ÇALIŞTI. BU KİŞİNİN BENİM ÜZERİMDEN PRİM YAPTIĞINI DELİLLERİYLE BERABER AVUKATIM ARACILIĞIYLA MAHKEMEYE SUNACAĞIZ. BENİM YAZDIĞIM ANKARA'NIN BAĞLARI YILLARDIR DİNLENİYOR. BUNDAN ÖTÜRÜ SÜREKLİ BİR HAZIMSIZLIĞI VARDIR" İFADELERİNİ KULLANDI.

27 Nisan 2020 Pazartesi 17:18
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Ankaralı sanatçıların balkon konseri kavgası

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan vatandaşları eğlendirmek için başlatılan balkon konserleri Ankara’da kavgaya yol açtı.

Ankara oyun havalarıyla ismini duyuran Burhan Gülalan ve "Ankaralı Coşkun" mahlaslı Coşkun Direk, iddiaya göre balkon konseri nedeniyle birbiriyle sosyal medya üzerinden tartıştı. Tartışmanın ardından Burhan Gülalan silahla vurularak yaralandı. Hastanedeki tedavisi sonrası bir video yayımlayan Burhan Gülalan, Ankara Coşkun’un silahlı saldırısına uğradığını öne sürerek, gerekenin yargı tarafından yapılmasını istedi. Yaralanan Burhan Gülalan, hastanede çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, değerli hayranlarım Ankaralı Coşkun tarafından silahlı saldırıya uğradım. Balkon konseri yapasın diyerek beni aşağı çağırdılar konuşacağız diye, yukarıdan da tüfeklerle bana 3’ü de ateş etti. Silahlı saldırıya uğradım, gerekenin yüce adalet tarafından yapılmasını istiyorum. Bu insanlardan hakkımı aramasını istiyorum devletimizin."

Burhan Gülalan’ın iddialarına yanıt veren Coşkun Direk’in avukatı Hatice Taştan, iki ailenin de birbirleriyle daha önce husumetleri olmadığını, akraba olduklarını ifade etti. Gülalan ve Direk’in balkon konseri dolayısıyla tartıştığını ve müvekkili için yapılan azmettiricilik iddialarını kabul etmediklerini kaydeden Taştan, "Müvekkilim, tarafına ağır hakaret ve tehdit içeren mesajlarına bir son vermesi adına Burhan Gülalan’ı konuşmaya davet ediyor. Biz burada azmettiricilik iddialarını kabul etmiyoruz. Hem bir tanışıklık ve sanatçı kimliği olması dolayısıyla müvekkilimin böyle bir azmettiricilik pozisyonunda olması mümkün değil" dedi.

Dosyaya sundukları bazı delillerin olduğunu söyleyen Taştan, karşı tarafın elinde silah olduğunu iddia ederek, "Karşı tarafın ağır küfür ve hakaret içeren mesajları var. Biz olayın son bulması adına müvekkilimin karşı tarafı davet etmesiyle, ki burada azmettiricilik iddiaları çürüyor" dedi.

Yaşanan olayda karşı tarafın yoğun şekilde saldırısına müvekkilinin kardeşi Alişan Direk tarafından tek bir el atışla karşılık verildiğini iddia eden Taştan, "Olay sonrasında ne müvekkilim ne de akrabaları kaçmış değil. Bu konudaki iddialar asılsızdır. Emniyet güçlerine ifade vermeye gittik, biz de gerekli savunmaları yaptık ve mahkemeden serbest bırakılmak şeklinde adli sürecimiz halihazırda devam etmektedir" dedi.

Çeşitli iddialardan bahseden avukat Taştan, "Önce atışların karşı taraftan olduğu iddiası var. Tabanca görüntüsü var, biz bunları dosyamıza kazandıracağız. Bizim tarafımızdan hedef gözetme söz konusu değil. Karşı tarafın yoğun saldırı, küfür ve çok sayıda atış yapıldığına dair iddiaları var. Müvekkilimin kardeşi hedef gözetmeksizin korkutmak amaçlı tek el ateş etmiştir. Zaten amaç yaralama, öldürme amaçlı olsaydı birkaç el atış yapılırdı. Atış yapan kişi Coşkun Direk değil. Bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Atış yapan kişi Alişan isimli müvekkilimdir. Olaydan sonra da büyük bir pişmanlıkla tüfeğini teslim etmiştir" diye konuştu.

Yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu belirten Ankaralı Coşkun mahlaslı Coşkun Direk ise, vurulan Burhan Gülalan’a geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu söyledi. Bugüne kadar kimseye zarar vermediğini ve kendisinin bir sanatçı kimliği olduğunu ifade eden Coşkun Direk, gönül insanı olduğunu, silahının da sazı ve sesi olduğunu söyledi. Vurulan Burhan Gülalan’ın kendisine sürekli ağır hakaret edip, tehdit ettiğini öne süren Ankaralı Coşkun, "Beni sürekli tahrik etmeye ve benim üzerimden prim yapmaya çalıştı. Bu kişinin benim üzerimden prim yaptığını delilleriyle beraber avukatım aracılığıyla mahkemeye sunacağız. Benim yazdığım Ankara’nın Bağları yıllardır dinleniyor. Bundan ötürü sürekli bir hazımsızlığı vardır" ifadelerini kullandı.

Karşı tarafa gıcıklık olsun diye konser vermediğini söyleyen Ankaralı Coşkun, "Benim vurulan kişiye gıcıklığım olsa, gider onun mahallesinde konser verirdim. Buradaki insanlarda can, sonuçta bir kısıtlama var. İnsanlar bunalıma girdiği için vurulan kişinin kendisinden bağımsız olarak bir balkon konseri verdim" dedi.

Yaralanan Burhan Gülalan’ın kendisini sosyal medya üzerinden tahrik ve ağır tehdit ettiğini iddia eden Ankaralı Coşkun, mesaj atanları kale almadığını, mesajlara karşılık vermediğini söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda verecekleri konser için davet ettiği arkadaşları Hüseyin Kağıt ve Ömer Faruk Bostan’ın Burhan Gülalan tarafından tehdit edildiğini iddia eden Ankaralı Coşkun, sesli ve mesajlı kanıtları mahkemeye sunacağını ifade etti. Burhan Gülalan ve Remzi Can Gülalan’ın oğlu Hasan Şahin Direk ve kardeşi Alişan Direk’e sürekli tehdit mesajı attığını da öne süren Direk, yaralanan Burhan Gülalan’ı konuşmak için aşağıya çağırdığını ve olayın sonrasında geliştiğini ifade etti. Halen yoğun tehdit mesajları aldığını söyleyen Direk, karşı tarafı vurma veya azmettirme gibi kendisine yönelik yapılan suçları kabul etmediğini belirtti.

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