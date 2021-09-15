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Ankara’dan getirdikleri tarihi eserleri satamadan yakalandılar

Ankara’dan Eskişehir’de satılması için getirilen tarihi eser niteliğindeki objelerin ele geçirilmesi için gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Asayiş 15.09.2021, 15:24
Ankara’dan getirdikleri tarihi eserleri satamadan yakalandılar

Ankara’dan Eskişehir’de satılması için getirilen tarihi eser niteliğindeki objelerin ele geçirilmesi için gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde E.G., K.İ., E.A. ve T.D. isimli şahısların tarihi eser niteliğindeki objeleri Ankara’dan getirerek Eskişehir’de satmak istedikleri öğrenildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların kullandığı araç Sivrihisar’ın Böğürtlen mahallesi yakınlarında bulunan bir dinlenme tesisinde durduruldu. Araçta bulunan E.G., K.İ., E.A. ve T.D. isimli şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, 1 adet 12 santimetre çapında gümüş obje, 26 adet gümüş ve bronz sikke, 2 adet beyaz taşlı küpe, 1 adet üzerinde değerli taş ve sikke bulunan kolye ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki objeler Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, “Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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