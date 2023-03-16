Ankara’daki silahlı saldırıya tanık olan esnaf: “Saldırıya uğrayan kişinin kafadan darbe aldığını gördüm”

Ankara’da kafede yaşanan silahlı saldırıya tanık olan esnaf Sefa Terzi, kafe sahibinin başından vurulduğunu belirterek, korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

Etimesgut’ta meydana gelen olayda kafe işletmecisi Kenan T., dükkanın önüne arabayla gelen Kaan A., Yusuf K. ve Batuhan A.’nın silahlı saldırısında başından vurularak yaralanmıştı. Olayın tanıklarından olan komşu esnaf Sefa Terzi, silah sesleriyle kendilerini dışarıya attıklarını anlatarak, “Dükkanın içerisindeyken 3-4 kez silah sesi duyduk. Pompalı tüfek olduğu belliydi. Gidip baktığımızda esnaf arkadaşımız yerde yatıyordu. Arabayla gelip mekanı basmışlar. Birisi arabada durmuş, üç kişi içeriye dalmış. Vurulan arkadaşımızın çocuğu varmış. Hastanede tedavi altındaymış şu anda. Burada bıçaklı kavgalar oluyor genelde, ilk kez silahlı kavga oldu. Yerde boş kovanları gördüm. 3-4 metre geriden sıkmışlar. Saldırıya uğrayan kişinin kafadan darbe aldığını gördüm. Saldırganlar arabaya binip kaçtı” dedi.