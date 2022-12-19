Ankara’daki silahlı çatışmaya tanık olan komşu, o anları anlattı

Başkent’te komşu 2 grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır toplam 3 kişi yaralandı. Yaşanan olayın tanıklarında Sadettin Yavuz ise kan donduran o anları anlattı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Yakacak semti Kırandağ Caddesi’nde yer alan bir sitede meydana geldi. İddialara göre, Murat Şahin evinin tesisat sistemini yaptırmak için komşusu İbrahim A. ile anlaştı. Tesisat sisteminin yapılmasının ardından İbrahim A., parasını almak için yeğeni Muhammet A. ile birlikte Şahin’in dükkanına gitti. Paranın tahsil edilmesinde çıkan tartışma üzerine Şahin, Muhammet A.’yı kolundan bıçakladı. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra İbrahim A. ve beraberindekiler hem bıçaklama olayının hesabını sormak hem de alamadıkları paralarını tahsil etmek için Şahin’in evinin önüne geldi. Şahin’in yakınlarının da duruma dahil olması üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada sonucu yaşanan silahlı tartışmada Murat Şahin hayatını kaybederken, bıçaklanan Mustafa A. ile İbrahim A.’nın ağır yaralandığı, diğer yaralı Mehmet A.’nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

"Sorduğumda, ’Böyle bir olay var, biz bu adamı döveceğiz’ dediler"

Olayın tanıklarından Sadettin Yavuz, "Dışarıdan geldiğimde burası kalabalıktı. Saldırganın damadı, bana önceden olay yaşadıklarını söylemişti. Aralarında alacak verecek meselesi yaşanmış. Sorduğumda, ’Böyle bir olay var, biz bu adamı döveceğiz’ dediler. Burada yarım saat dil döküp engellemeye çalıştım. Vuran da vurulan da komşularımız. ’Alacak verecek davasında kayınbiraderimi bıçakladılar’ dedi. Araya da aracı girmeyince bu olay olmuş. Önce paralarını almak için OSTİM’e gitmişler. Orada da Muhammed’i bıçaklamışlar. ’O bizim çocuğumuzu bıçakladı, biz de onu döveceğiz’ dediler. Olay günü hava kararmıştı. Silah sesleri duyduk, Murat’ı vurmuşlar" ifadelerini kullandı.