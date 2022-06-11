banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Ankara’daki fırtına çatıları uçurdu

Ankara’da öğleden sonra etkisini artıran fırtına çatıların uçmasına sebep oldu. Kentin birçok noktasında çatılarda göçük ve hasar oluştu.

Asayiş 11.06.2022, 16:51
Ankara’daki fırtına çatıları uçurdu

Ankara’da öğleden sonra etkisini artıran fırtına çatıların uçmasına sebep oldu. Kentin birçok noktasında çatılarda göçük ve hasar oluştu.

Ankara’da öğlen saatlerinde etkisini artıran yağış beraberinde de sağanak ve fırtınayı getirdi. Şehrin bir çok noktasında çatılar uçtu. Fırtınanın etkisiyle yerinden sökülen bir çatı ise yola düştü. Korku dolu onlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çankaya Karapınar Mahallesi’nde ise bir binanın çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak paramparça oldu.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli yağmur