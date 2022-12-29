Ankara’daki 6 farklı narkotik operasyonunda 10 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Ankara’da gerçekleştirilen 6 farklı narkotik operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken toplam piyasa değerinin ise 10 milyon lira olduğu aktarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit ettikleri şüphelilere yönelik 6 farklı operasyon gerçekleştirdi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramalarda ise silikon kaplarına ve satranç tahtasına gizlenmiş 15 kilo 208 gram esrar, 1 kilo 980 gram kokain, 1 kilogram metamfetamin, 2 bin 642 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuların toplam piyasa değerinin ise 10 milyon lira olduğu aktarıldı.

Yapılan aramalarda uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 7 bin 920 lira, bin 850 dolar ve 440 euroya da el konuldu. Şüphelilerden 3’ünün tutuklandığı öğrenilirken diğer 10 şüpheli ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.