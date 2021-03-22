Ankara’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Ankara’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ankara-Samsun yolu Elmadağ mevkiinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.