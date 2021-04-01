Ankara’da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 7 yaralı

Anadolu Otoyolu Bolu-Ankara istikametinde dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Bolu-Ankara istikametinde ilerlemekte olan Ferhat K. yönetimindeki 06 HSZ 48 plakalı araç yoğun dolu yağışı nedeniyle daha önceden meydana gelen maddi hasarlı kazaya karışan araçlara çarpmamak için yavaşladığı esnada aynı istikamette arkadan gelen Tahir A. yönetimindeki 34 GEF 02 plakalı aracın çarpması sonucu savruldu. Aynı istikamette ilerlemekte olan Muhsin P. idaresindeki 34 LV 1894 plakalı araç ile Hasan Y. yönetimindeki araçlarda kayganlaşan yolda duramayarak öndeki araçlara çarparak zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen, 34 GEF 02 araç içerisinde bulunan Mehmet D. (53) Sebahat D. (51) Tenzile A. (54) ve şoför Tahir A. olay yerinde hayatını kaybetti. 34 LV 1894 plakalı otomobil içerisinde bulunan Mehtap P.’ye olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

“Zincirleme kaza nedeniyle kapanan otoyolda ikinci bir kaza”

Anadolu Otoyolu Bolu - Ankara istikametinde dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası ne deniyle kapanan otoyolda ikinci bir kaza daha meydana geldi.

Otoyolda meydana gelen ikinci zincirleme trafik kazası ise ilk kazanın 2 km gerisinde meydana geldi. M. Beyzat İ. idaresindeki 27 AHR 344 plakalı otomobili ile dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önünde bulunan Sait D. yönetimindeki 34 KG 7279 plakalı otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonrası her iki şoför M. Beyzat İ. ve Sait D. ile araçlar içerisinde bulunan Engin D., Duysu D. ve Mira D. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaralılara yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevki sağlandı. Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.