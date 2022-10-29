Son Dakika
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: “Arap Ligi üyesi tüm kardeş ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı derinleştirme arzusundayız”
Ankara’da yola çıkan ayıya araç çarptı
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yola çıkan ayıya araç çarptı. Ayı kaza yerinde telef oldu.
Asayiş 29.10.2022, 21:36
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yola çıkan ayıya araç çarptı. Ayı kaza yerinde telef oldu.
Kaza, Kızılcahamam D-750 Karayolu Özbekler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki araç yola çıkan ayıya çarptı. Ayı kaza yerinde telef oldu.