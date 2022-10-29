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Ankara’da yola çıkan ayıya araç çarptı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yola çıkan ayıya araç çarptı. Ayı kaza yerinde telef oldu.

Asayiş 29.10.2022, 21:36
Ankara’da yola çıkan ayıya araç çarptı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yola çıkan ayıya araç çarptı. Ayı kaza yerinde telef oldu.

Kaza, Kızılcahamam D-750 Karayolu Özbekler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki araç yola çıkan ayıya çarptı. Ayı kaza yerinde telef oldu.

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