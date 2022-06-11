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Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in cansız bedeni bulan vatandaş o anları anlattı: "Her yeri yara bere içerisindeydi"
Ankara’da yoğun yağış başladı. Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde dolu ve sağanak yağış başladı
Ankara’da yoğun yağış başladı. Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde dolu ve sağanak yağış başladı
Asayiş 11.06.2022, 14:54
Ankara’da yoğun yağış başladı. Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde dolu ve sağanak yağış başladı