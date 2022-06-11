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Ankara’da yoğun yağış başladı. Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde dolu ve sağanak yağış başladı

Ankara’da yoğun yağış başladı. Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde dolu ve sağanak yağış başladı

Asayiş 11.06.2022, 14:54
Ankara’da yoğun yağış başladı. Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde dolu ve sağanak yağış başladı

Ankara’da yoğun yağış başladı. Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde dolu ve sağanak yağış başladı

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kısa süreli yağmur