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Ankara’da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Ankara’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Şehri beyaza bürüyen kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Asayiş 24.03.2021, 09:14
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Ankara’da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Ankara’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Şehri beyaza bürüyen kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden uyardığı kar yağışı Ankara’yı etkisi altına aldı. Ankara’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Şehri beyaza bürüyen kar, trafiği ve hayatı olumsuz etkiledi. Rakımı yüksek olan ilçelere daha yoğun yağan kar, cadde ve sokakları kaplayarak yaya ve araç trafiğini olumsuz etkiledi. Gün boyu sürecek olan kar yağışına karşı yetkililer sürücüleri uyardı. Belediye ekipleri de tuzlama ve kar küreme araçlarıyla çalışmalara devam etti.
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hafif yağmur