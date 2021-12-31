Ankara’da yeni yıla saatler kala polis ekipleri güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tuttu

Ankara’da yeni yıla saatler kala başta 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı olmak üzere, vatandaşların kutlamalara yoğun olarak katılacağı yerlerde polis ekipleri güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tuttu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, başta 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı olmak üzere, vatandaşların kutlamalara yoğun olarak katılacağı yerlerde polis ekipleri güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tuttu. Polis ekipleri Kızılay’a açılan caddeler ve ara sokaklarda vatandaşların üstlerini ve çantalarını arayarak giriş yapmalarını sağladı. Ayrıca Ankara’da vatandaşların kutlamalara yoğun olarak katılacağı yerlerde 16 bin 220 polis görev alacak.