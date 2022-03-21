Ankara’da yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile 9 saat sonra kurtarıldı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Otacı Yaylasına kar keyfini çıkarmaya giden 4 kişilik aile, aracının kara saplanması sonucunda mahsur kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) ekipleri 9 saat sonra 4 kişilik aileyi kurtardı.

Olay saat 16.00 sıralarında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Otacı Yaylası sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mümin Seçim, eşi Ümran Seçim ve çocukları Ensar ile Ebrar Seçim’in isteği üzerine Otacı Yaylasına 50 BG 007 plakalı aracıyla hareket etti. Yaylada aracı kara saplanan Seçim ailesi, ALO 153’e ihbarda bulundu. Çağrı merkezi ekiplerinin, ABB’ye bağlı Çubuk Fen İşleri Şefliğine ihbarı iletmesinin ardından, araçta mahsur kalanlardan konumlarını cep telefonu aracılığıyla paylaşmaları istendi. Ekipler, Kızılcahamam ilçesi Otacı Yaylası sınırları içindeki Karagöl Tabiat Parkı yakınlarından paylaşılan konuma ulaşmak amacıyla 16.45’te kar küreme ve yol açma araçlarıyla çalışma başlattı. ABB Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile jandarma, yaklaşık 1,5 metre kalınlığındaki karı temizleyerek saat 01.00 sıralarında 4 kişilik aileye ulaştı. Ekipler, aracı saplanan aileyi kardan çıkararak asfalt yola çıkardı. Mümin ailesi ise sağ salim evlerine ulaştı.

Çocuklarının isteği üzerine yaylaya çıktıklarını belirten baba Mümin Seçim “Bu kadar kar olduğunu tahmin etmedik. Çok ciddi bir kar vardı. Normal güzergâhı kullandık. Yeniden ana asfalta döneceğimiz yerde çok ciddi bir kar varmış, araba kara oturdu. Ne ileri ne de geri hiçbir şekilde hareket edemez oldum, ondan sonra 153’ü aradık oradaki arkadaşlar sağ olsunlar hemen ilgilendiler. Buradaki yetkililere haber verdiler onlar canhıraş bir şekilde geldiler. Allah razı olsun çok zordu onların gelmesi, kar ciddi derecede vardı. Kurtardılar bizi Allah razı olsun. O çalışan arkadaşların hakkını ödeyemem. Hepsine tek tek gerçekten çok minnettarım onlara. Yaklaşık 10 saat falan bekledik. Bu esnada yiyecek vardı arabamızda zaten, çocuklara yemeklerini yedirdik. Zaten arabamızın mazotu vardı. Allah’a şükür olsun üşümedik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık bekledik” diye konuştu.