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Ankara’da yaşanan selde hayatını kaybeden Ramazan Gök toprağa verildi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Ramazan Gök defnedildi.

Asayiş 14.06.2022, 13:47
Ankara’da yaşanan selde hayatını kaybeden Ramazan Gök toprağa verildi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Ramazan Gök defnedildi.

Ankara’nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi’nde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve 3 gün arandıktan sonra cansız bedeni bulunan iki çocuk babası Ramazan Gök (66), Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye, Altındağ Belediye Başkanı Asıl Balcı ve Gök’ün aile yakınları katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal destek ekipleri de destek için hazır bulundu.

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