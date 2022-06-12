Ankara’da yaşanan sel felaketinin ardından kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Ankara’da yaşanan sağanak sonrası 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Dün öğlen saatlerinden sonra Ankara’da yaşanan sağanak sonrası birçok bölgede sel ve su baskınları yaşandı. Sel yaşanan bölgelerden biri olan Altındağ’ın Karapürçek Mahallesi’nde sel sularına kapılan bir kişinin cansız bedenine dün ulaşıldı. Ancak başka bir vatandaşın kayıp olduğu ihbarının üzerine başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Karapürçek’te bulunan Tatlar Deresi’nin 15 kilometrekare çapında devam eden arama tarama faaliyetleri AFAD, itfaiye, JAK ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımı devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler arazinin şartlarından dolayı birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Çalışmalar genişletildikçe sel felaketinin yaşandığı bölgelerde ortaya çıkan manzara ise felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.