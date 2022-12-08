Ankara’da yaşanan cinayet, Jandarma ekipleri tarafından aydınlatıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, yol kenarında bir cesedin failleri yakalanarak adalete teslim edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalar doğrultusunda 04 Aralık tarihinde Polatlı İlçesinde yol kenarında bir ceset olduğu ihbarı alındı. Alınan ihbar neticesinde olay yerine intikal eden jandarma ekipleri çalışmalara başladı. Çalışmalar neticesinde maktul T.G.‘nin de olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Detaylandırılan çalışmada, olayın şüphelisi olarak tespit edilen S.D. ve S.M.S. adlı şahıslar yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece S.D. adlı şahıs tutuklandı, S.M.S. adlı şahıs ise Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.