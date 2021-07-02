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Ankara’da yasa dışı silah ticareti yapan 15 kişiye gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara’nın 5 ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapan 15 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 02.07.2021, 14:36
Ankara’da yasa dışı silah ticareti yapan 15 kişiye gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara’nın 5 ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapan 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda yasa dışı silah ticareti yaparak haksız ekonomik çıkar sağlayan şahıslara yönelik Altındağ, Keçiören, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Ayaş ilçelerinde ikamet eden şahısların ikamet ve iş yerlerine baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 54 adet tabanca fişeği, 20 adet uzun namlulu fişeği, 1 adet doldur boşalt olarak kullanılan metal kutu, 94 adet uyuşturucu hap ile çok sayıda silah parçası ve silah tamirinde kullanılan alet ele geçirildi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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