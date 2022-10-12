Son Dakika
Ankara’da yasa dışı köpek üretimi yapan çiftliğe baskın
Ankara’nın Çankaya ilçesinde yasa dışı köpek üretimi yaptığı tespit edilen çiftliğe düzenlenen operasyonda 11 köpeğe el konuldu.
Asayiş 12.10.2022, 21:49
Ankara’nın Çankaya ilçesinde yasa dışı köpek üretimi yaptığı tespit edilen çiftliğe düzenlenen operasyonda 11 köpeğe el konuldu.
Çankaya ilçesi Yeşilkent Mahallesi Mühye Köyü civarında yasa dışı köpek üretimi yaptığı tespit edilen çiftliğe, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 11 köpeğe el konuldu. Üretim yapan şahıslara cezai işlem uygulandı.