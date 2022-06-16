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Ankara’da yapı malzemesi deposunda yangın söndürüldü

Ankara’da OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde, yapı malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Asayiş 16.06.2022, 21:49
Ankara’da yapı malzemesi deposunda yangın söndürüldü

Ankara’da OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde, yapı malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Abdülhalik Renda Caddesi 253 Sokak’taki bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yapı malzemelerinin bulunduğu depoda meydana gelen yangın kısa sürede depoda bulunan malzemelerin tamamını sardı. Civarda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, depoda hasara ve paniğe neden oldu.

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