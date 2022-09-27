Ankara’da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Ankara’nın Bala ilçesinde bir evde çıkan yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kısa sürede küle dönen evde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Bala ilçesi Büyükbayat Mahallesi’ndeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kısa sürede küle dönen evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.