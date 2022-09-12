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Ankara’da yabancı uyruklu DEAŞ’lılara operasyon: 9 gözaltı
Başkentte, silahlı terör örgütü DEAŞ’ın çatışma bölgelerinde bulunan mensupları ile irtibatlı olduğu tespit edilen 9 kişi gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Asayiş 12.09.2022, 09:19
Başkentte, silahlı terör örgütü DEAŞ’ın çatışma bölgelerinde bulunan mensupları ile irtibatlı olduğu tespit edilen 9 kişi gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatı olan 10 yabancı uyruklu şahsı tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 9’unu yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.
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