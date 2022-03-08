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Ankara’da yabancı uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı
Ankara’nın Sincan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 08.03.2022, 10:31
Ankara’nın Sincan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan’da çevreye rahatsızlık vermesi sebebiyle ihbar edilen yabancı uyruklu 4 kişiyi yakaladı. Ülkeye kanun dışı yöntemlerde girdiği belirlenen şahısların Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği belirtildi.