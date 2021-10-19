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Ankara’da yabancı uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı

Başkentte iki farklı ilçede yapılan uygulamada yabancı uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 19.10.2021, 10:04
Ankara’da yabancı uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı

Başkentte iki farklı ilçede yapılan uygulamada yabancı uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ ve Yenimahalle ilçedelerinde gerçekleştirilen uygulamada yabancı uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahısların sınır dışı edilmesi için ise gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

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