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“Ankara’da veteriner Ç.B.’ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.”

“Ankara’da veteriner Ç.B.’ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.”

Asayiş 22.06.2022, 13:16
“Ankara’da veteriner Ç.B.’ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.”

“Ankara’da veteriner Ç.B.’ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.”

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