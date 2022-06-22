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Ünlü jinekolog Op. Dr. Şen: "Jinekolojik problemlere yakalanmamak için bol su için ve hijyenden taviz vermeyin"
“Ankara’da veteriner Ç.B.’ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.”
“Ankara’da veteriner Ç.B.’ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.”
Asayiş 22.06.2022, 13:16
“Ankara’da veteriner Ç.B.’ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.”