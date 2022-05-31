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Ankara’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 31.05.2022, 01:41
Ankara’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu hap satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, M.Ö. ve H.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu hap sattığı bilgisine istinaden yapılan operasyonda 7 şahıs yakalandı. Toplamda 4000 hap ele geçirildi. Ayrıca yakalanan şahıslardan M.Ö, H,A ve Ç.A. isimli şahısların “Otodan Hırsızlık” suçuna da karıştığı tespit edildi. Şahıslar adli makamlara sevk edildi.

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