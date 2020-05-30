Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor
Şehitlikler ziyarete açılıyor...
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...

Ankara’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

ANKARA’DA BİR SİTEDE YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE SAKLANDIĞI VE SATILDIĞI İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN ANKARA POLİSİ, UYUŞTURUCU MADDE SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLEDİ. OPERASYONDA, 4 KİLOGRAM 106 GRAM EROİN, 6 GRAM ESRAR VE 10 BİN 545 TL ELE GEÇİRİLDİ. AYRICA, OPERASYONLA GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ DE TUTUKLANDI.

Ankara’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

ANKARA’DA BİR SİTEDE YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE SAKLANDIĞI VE SATILDIĞI İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN ANKARA POLİSİ, UYUŞTURUCU MADDE SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLEDİ. OPERASYONDA, 4 KİLOGRAM 106 GRAM EROİN, 6 GRAM ESRAR VE 10 BİN 545 TL ELE GEÇİRİLDİ. AYRICA, OPERASYONLA GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ DE TUTUKLANDI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:12
4 Okunma
Ankara’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Ankara’da bir sitede yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı ve satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Ankara polisi, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 kilo 106 gram eroin, 6 gram esrar ve 10 bin 545 TL ele geçirildi. Ayrıca, operasyonla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ilçesinde bir sitede yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı ve satıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, ticari taksi şoförü Ö.Ç. ve onunla hareket eden M.Ö.’nün Etimesgut ilçesinde bir sitede yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığı ve bu uyuşturucu maddelerini toplu bir şekilde “torbacı” olarak tabir edilen şahıslara para karşılığında sattığı, araç olarak ise bir ticari taksiyi şoförü ile birlikte kullandığı bilgisine ulaştı.

21 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, söz konusu takside Ö.Ç. ve M.Ö.’yü, söz konusu ikamet adresinde ise A.Y.’yi yakaladı. Takside, şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapan ekipler toplam 4 kilo 106 gram eroin, 6 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 545 TL ve bir hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Ö.Ç., M.Ö. ve A.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekran resmi atarak hayatının hatasını yaptı
Ekran resmi atarak hayatının hatasını yaptı
Adana’da 3 kilo esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı
Adana’da 3 kilo esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı
Diyarbakır’da ’maskeli’ soygun
Diyarbakır’da ’maskeli’ soygun
Gaziantep polisinden 32 adrese eş zamanlı operasyon
Gaziantep polisinden 32 adrese eş zamanlı operasyon
Kamyonetle midibüs çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonetle midibüs çarpıştı: 2 yaralı
Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda iki valiz dolusu uyuşturucu yakalandı
Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda iki valiz dolusu uyuşturucu yakalandı
(Özel) Önce camı kırıp kaçtılar sonra geri dönüp böyle soydular
(Özel) Önce camı kırıp kaçtılar sonra geri dönüp böyle soydular
(Özel) Sigortalı olduğunu ispat edemeyen kurye ile polis arasında tartışma
(Özel) Sigortalı olduğunu ispat edemeyen kurye ile polis arasında tartışma
İzmir’de iki ayrı depoya baskın: Yaklaşık 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir’de iki ayrı depoya baskın: Yaklaşık 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi
İki kişinin öldüğü kavgada 24 gözaltı
İki kişinin öldüğü kavgada 24 gözaltı
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalandılar
Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalandılar
Başkentte kumar oynayan 12 kişiye 40 bin 950 TL idari para cezası verildi
Başkentte kumar oynayan 12 kişiye 40 bin 950 TL idari para cezası verildi
Siirt’te öldürülen terörist sayısı 5’e yükseldi
Siirt’te öldürülen terörist sayısı 5’e yükseldi
Ege Denizinde can pazarı
Ege Denizinde can pazarı
65 yaş üstü annesini memlekete götürürken kaza yaptı: 3 yaralı
65 yaş üstü annesini memlekete götürürken kaza yaptı: 3 yaralı
Motosiklet üzerindeki infazla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
Motosiklet üzerindeki infazla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
Camı kırıp kaçan ve daha sonra gelip soyan hırsızlar yakalandı
Camı kırıp kaçan ve daha sonra gelip soyan hırsızlar yakalandı
Maske tedbirine uymayanlara ceza
Maske tedbirine uymayanlara ceza
Emekli polis korona virüsten yaşamını yitirdi
Emekli polis korona virüsten yaşamını yitirdi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim