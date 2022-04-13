Ankara’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 kişi tutuklandı

Ankara’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yabancı uyruklu Abdullah A. isimli bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonda zanlı Abdullah A.’yı gözaltına alındı. Zanlının Akyurt’taki evinde yapılan aramada, 2 bin 805 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.