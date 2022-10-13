Ankara’da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

Altındağ’da şüpheli hareketler sergileyen A.D.’nin üzerinde yapılan aramada 3 gram esrar ele geçirildi. Yine Altındağ’daki bir başka olayda ise F.K., T.B. ve H.A. adlı şahısların yapılan üst aramasında 10 gr bonzai ele geçirildi. Bala ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.Ö.’nün ikametlerinde ise 75 gr kubar esrar, 32 adet sökülmüş hint keneviri, 107 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, tüfeğe ait 8 adet fişek ve 1 adet döner bıçağı ele geçirildi. Sincan’da kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen O.K.’nın adreslerinde yapılan aramalarda 10 bin 250 gram kubar esrar ve 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bahse konu 4 dört toplam 6 altı şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.