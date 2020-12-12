Ankara’da uygulama noktasında zincirleme kaza: 1’i ağır 4 yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesi Konya Yolu üzerinde hızla gelen otomobil, polis uygulama noktasında bekleyen araçlara çarptı. 5 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Konya Yolu Ankara giriş kapısı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bu akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı üzerinde denetim başlattı. Havva A. yönetimindeki 06 FBS 72 plakalı otomobil, hızla gelerek polis uygulama noktasında bekleyen otomobillere çaptı. Meydana gelen 5 araçlı zincirleme kazada, Havva A. ağır yaralanırken uygulama noktasında bekleyen 06 BNN 840 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Osman Ç ile yolcu Dilara Ç. ve 34 DKZ 999 plakalı otomobilin sürücüsü Halit Ö. hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüleri 112 Acil Servis ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılırken kazada kısmen ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.