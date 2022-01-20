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Ankara’da tütün kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 gözaltı
Ankara’da tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Asayiş 20.01.2022, 17:13
Ankara’da tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 19 Ocak’ta tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda; gümrük kaçağı 7 bin 72 adet puro ile 670 adet sigara, 5 adet elektronik sigara cihazı, 6 adet puro makası ve 2 adet kamera ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.