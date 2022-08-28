Ankara’da trafikte tehlikeli anlar kamerada

Ankara’da trafikte tehlike saçan kamyonet ve otomobilin görüntüsü bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Ankara’da trafikte bir kamyonetin arkasına binen vatandaşlar trafikte tehlike saçtı. Bir vatandaşın telefon kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonetin arkasına binen kişilerin ayakta olduğu, bazılarının ise kendilerini kamyonetten sarkıttıkları görüldü. Trafikte tehlike saçan grup yoluna devam etti.

Öte yandan, Ankara’da çevre yolunda kameralara yansıyan görüntülerde ise bir otomobilin camlarının olmadığı ve sürücüsünün de kask taktığı görüldü.