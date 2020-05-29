Ankara’da trafik kazası: 2 yaralı

Kızılcahamam-Çamlıdere yolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcahamam-Çamlıdere yol güzergahında seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Araç içerisine sıkışan bir yaralı Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.