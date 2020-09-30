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Ankara’da TIR’ın arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü

ANKARA ÇEVRE YOLUNDA TIR’IN ARKADAN ÇARPTIĞI OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ. KAZADA OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ KABİN İÇERİSİNDE SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 30.09.2020, 02:21
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Ankara’da TIR’ın arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü

Ankara Çevre yolunda TIR’ın arkadan çarptığı otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi kabin içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı Ankara Çevre yolu Kavaklı yolu köprü altında meydana geldi. Bahri Koç kontrolündeki Kayseri’den İstanbul’a giden 76 DS 494 plakalı TIR, Pursaklar istikametinde ilerlerken Samet Akat idaresindeki 06 GHP 47 plakalı otomobile arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobildeki sürücü Akat ve yanındaki kimliği henüz belirlenemeyen yolcu kabin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk belirlemelerine göre otomobildeki 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan TIR sürücüsü otomobilin yol ortasında durduğunu ve farlarının kapalı olduğunu iddia etti. TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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