Ankara’da tekme tokatlı kavga kamerada

Ankara’nın Sincan ilçesinde sokak arasında çıkan tekme tokatlı kavga kameraya yansıdı.

Sincan ilçesinde sokak arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan tekme tokatlı kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.