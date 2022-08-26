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Ankara’da tekme tokatlı kavga kamerada
Ankara’nın Sincan ilçesinde sokak arasında çıkan tekme tokatlı kavga kameraya yansıdı.
Asayiş 26.08.2022, 23:27
Ankara’nın Sincan ilçesinde sokak arasında çıkan tekme tokatlı kavga kameraya yansıdı.
Sincan ilçesinde sokak arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan tekme tokatlı kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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