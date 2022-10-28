Ankara’da tarihi eser ve mezar taşı operasyonları

Ankara’da bir eve gerçekleştirilen operasyonda bir milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirilirken, başka bir operasyonda ise üzerinde yazı, figür ve sembollerin bulunduğu mezar taşı ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Etimesgut ilçesinde ikamet eden Ç.Ç.’nin evinde 20 adet sikke, 2 adet bileklik, 6 adet yüzük, 3 adet obje olmak üzere toplam 32 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerin toplam piyasa değerinin toplam 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

Müze yetkilileri tarafından yapılan inceleme sonucunda “Mermerden Roma Dönemine Ait Mezar Steli” olduğu ve koruma kapsamında olduğunun tespit edildiği belirtildi. Ç.Ç. ile M.N. hakkında adli işlem başlatıldı.