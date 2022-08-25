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Ankara’da taciz iddiasıyla linç edilmeye çalışılan şahıs kamerada

Ankara’nın Çankaya ilçesinde taciz iddiasıyla linç edilmeye çalışılan şahsın görüntüleri kameraya yansıdı.

Asayiş 25.08.2022, 23:06
Ankara’da taciz iddiasıyla linç edilmeye çalışılan şahıs kamerada

Ankara’nın Çankaya ilçesinde taciz iddiasıyla linç edilmeye çalışılan şahsın görüntüleri kameraya yansıdı.

Olay, 17.00 sıralarında Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taciz iddiasıyla 2 kişi tarafından linç edilmeye çalışılan şahsın görüntüleri kameraya yansıdı. Şahıs polis tarafından kurtarıldı.

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