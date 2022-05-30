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Ankara’da son bir haftada uyuşturucudan 40 kişi tutuklandı

Başkent’te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 23-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 375 şüpheliden 40’ı tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 30.05.2022, 11:38
Ankara’da son bir haftada uyuşturucudan 40 kişi tutuklandı

Başkent’te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 23-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 375 şüpheliden 40’ı tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 23-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 375 kişiden 40’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam 14.4 kilogram esrar, 1.1 kilogram eroin, 300 gram metamfetamin, 21 bin 300 adet captagon ve 8 bin 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

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