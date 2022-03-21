Ankara’da son bir haftada uyuşturucu suçundan 39 kişi tutuklandı

Başkent’te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 346 şüpheliden 39’u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 14-20 Mart tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 346 kişiden 39’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, toplam 18,8 kilogram eroin, 2,3 kilogram metamfetamin, 400 gram esrar, 200 gram bonzai ve 3 bin 500 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.