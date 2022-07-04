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Ankara’da son bir haftada uyuşturucu suçundan 37 tutuklama
Başkent’te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 261 şüpheliden 37’si tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 04.07.2022, 17:44
Başkent’te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 261 şüpheliden 37’si tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 27 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 261 kişiden 37’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam; 29.3 kg esrar, 2 kg metamfetamin ve 35 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.